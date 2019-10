Maltempo Piemonte: ad Alessandria 177 mm di pioggia in 12 ore

Piogge e temporali tra Liguria e Piemonte: le autorità stanno mettendo in guardia la popolazione per possibili disagi.

“I livelli dei corsi d’acqua a regime torrentizio sono in rapido innalzamento. Si consiglia di prestare particolare attenzione tra ovadese e alessandrino dove potrebbero esserci locali criticità in prossimità dei corsi d’acqua di Stura di Ovada e Orba a valle di Ovada“, si legge sul canale Instagram della protezione civile di Alessandria, che invita alla “massima attenzione negli spostamenti“. “Durante il corso della notte precipitazioni e rovesci temporaleschi hanno interessato quasi tutto il territorio provinciale apportando accumuli compresi tra i 15 e i 40mm nelle zone di pianura e bassa collina – spiega la protezione civile di Alessandria -. A ridosso del confine con la Liguria, i bacini padani di Piota, Lemme, Gorzente, Stura e Scrivia hanno ricevuto apporti significativi e in alcuni casi ingenti, compresi tra i 120 e i 250mm di pioggia caduta da ieri sera“.

Arpa Piemonte rende noto che in provincia di Alessandria, a Capanne Marcarolo, si sono registrati 177,2 millimetri d’acqua, e a Franconalto 156.6 millimetri, in 12 ore. Il torrente Belbo, a Santo Stefano Belbo (CN) ha superato il livello di guardia.