Maltempo Piemonte: precipita in un burrone con l’auto, un morto nel Biellese

Incidente stradale nel Biellese: probabilmente a causa della pioggia e della fitta nebbia, un agricoltore ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida, ed è morto. La vettura è precipitata per circa 20 metri in un burrone, sulla strada che dalla frazione di Oneglie conduce a Sagliano Micca.

L’81enne è riuscito a uscire dall’abitacolo, a risalire in strada e a chiedere aiuto: è morto per arresto cardiaco durante l’intervento del 118.