Maltempo: migliora la situazione in Piemonte, cala il livello dei fiumi e si attende un weekend di sole

Migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte ed è atteso un fine settimana di tempo soleggiato e temperature miti. I livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, il Po decresce e la situazione si sta normalizzando. Solo il Lago Maggiore e’ stazionario, ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. Intanto sulle Alpi occidentali è caduta la prima neve con punte di 40 centimetri localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 persone evacuate. La Sala Operativa della Protezione Civile regionale chiude oggi pomeriggio alle 16 il presidio h. 24, ma continua a monitorare il territorio e supportare gli interventi che sono in corso per il ripristino del territorio.