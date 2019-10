Maltempo, il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le grandinate nel Vercellese del 6 luglio scorso

Il Piemonte chiederà al ministero delle Politiche agricole e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 6 luglio scorso in provincia di Vercelli. Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando la relativa delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il documento, che sarà presentato a Roma, espone una valutazione di danni alle strutture aziendali per 3 milioni e 335mila euro nei territori di Asigliano, Caresana, Lignana, Salasco, Stroppiana e Vercelli. La stessa procedura è stata attivata per le piogge molto forti che hanno interessato il 27 luglio Biella e Pollone, con danni quantificati in 100 mila euro alle piste per gli alpeggi.