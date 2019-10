Maltempo Piemonte: frana nell’Alessandrino, chiuso tratto della SP456 del Turchino

Chiuso tratto della SP456 del Turchino, poco prima del confine tra Liguria e Piemonte, per una frana a Gnocchetto, frazione di Ovada (Alessandria).

Massi e terra si sono riversati sull’asfalto prima del terzo passaggio a livello tra Rossiglione e Ovada, in direzione Nord.

Mezzi sono già al lavoro per liberare la strada. Al momento le strade alternative sono quelle di Costa di Ovada o l’autostrada A26.