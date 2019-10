Maltempo Piemonte: incidenti sulle strade, un morto

Tragico incidente questa mattina nel Torinese, a Strambino: sulla SP81 un pensionato ha perso il controllo della propria auto ed è finito nei prati ribaltandosi. L’81enne è morto sul colpo. Ferita la moglie 76enne trasportata all’ospedale di Ivrea. A causare l’incidente potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore.

Diversi massi di grosse dimensioni hanno invaso la carreggiata della SP100 che attraversa la Valle Cervo e porta da Biella a Piedicavallo: un’auto in transito, con a bordo due giovani, non ha fatto in tempo a frenare ed è andata a sbattere contro un masso. Fortunatamente non si registrano feriti.