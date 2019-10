Maltempo Piemonte: laghi e fiumi sotto la soglia di pericolo nel Verbano-Cusio-Ossola

Nonostante si sia innalzato il livello dei fiumi e dei laghi nel Verbano–Cusio–Ossola, rimane comunque al di sotto della soglia di pericolo: il dato è emerso nel corso della riunione presieduta dal prefetto Igginio Olita, cui hanno partecipato il presidente della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i vertici dei volontari della Protezione Civile. I pompieri sono intervenuti per danni, non gravi, derivanti dalla pioggia caduta.

E’ prevista una “contenuta esondazione” solo per il lago d’Orta: predisposti provvedimenti per deviare il traffico veicolare lontano dai pericolo di esondazione.