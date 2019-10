Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria: un temporale stazionario ha impattato con gli Appennini

Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura.

Il vento da nord ha sospinto verso la Liguria la parte più attiva della struttura temporalesca, riversando 130 mm di pioggia in un’ora su Campo Ligure, all’interno di una cumulata da 479 mm in 12 ore. In seguito il vento da Nord ha prevalso, spostando la struttura verso la costa.