Maltempo Piemonte, lite per le pulizie: minaccia il vicino con la chiave inglese

I carabinieri hanno denunciato un 36enne albanese per aver minacciato il vicino di casa, in Piemonte, brandendo una chiave inglese di 70 centimetri. La vittima, un 53enne, era in casa, impegnato nelle operazioni di pulizia del fango portato dalle recenti alluvioni, quando è nata una discussione con l’albanese, che stava lavorando su un escavatore per questioni legate al deposito dei detriti. Non accettando il rimprovero, il 36enne ha reagito in malo modo e ha minacciato il vicino con la chiave inglese.