Maltempo Piemonte: paese isolato nel Vco, piccola tracimazione della diga di Campoliccioli

Nel Verbano–Cusio–Ossola il piccolo comune montano di Intragna, è rimasto isolato per il cedimento della strada provinciale. L’allerta per le dighe sembra invece essere rientrata, secondo quanto emerso nella riunione di questa mattina in Prefettura, presieduta dal prefetto Iginio Oliva.

E’ stata registrata soltanto una piccola tracimazione della diga di Campoliccioli nel comune di Antrona.

C’era il rischio di un’onda anomale a Villadossola: il sindaco ha informato che la situazione è sotto controllo anche se il livello del fiume è alto. In Val Formazza è prevista breve la riapertura della SS659 interrotta da una frana a Crodo.