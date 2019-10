Maltempo Piemonte, il presidente Cirio: “Presto per una stima ma i danni sono rilevantissimi”

“E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine alle colline dove “non hanno retto le reti fognarie per portare via l’acqua“, ha spiegato Cirio . “La situazione è drammatica, l’affrontiamo con l’orgoglio dei piemontesi ma chiedendo allo Stato di fare la sua parte“.