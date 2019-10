Maltempo Piemonte: domani scuole chiuse ad Alessandria, ansia per la piena del Bormida

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche ad Alessandria, che si aggiunge a una serie di comuni della provincia, colpita dal forte Maltempo che è proseguito anche nella tarda serata. Lo ha disposto il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Ad Alessandria c’è apprensione per la piena del fiume Bormida, attesa nella nottata, con valori vicini al livello di pericolo, anche se non dovrebbe esservi rischio per le persone: gia’ questa sera e’ stato chiuso un ponte e sono state evacuate le aree golenali.

A Casalcermelli il fiume Orba ha gia’ abbondantemente superato la soglia di pericolo, posta a 4,5 metri, raggiungendo i 5,78 metri. Evacuate alcune abitazioni a Casalnoceto, un comune di un migliaio di abitanti vicino alla provincia di Pavia. Sono rimaste senza energia elettrica 1.400 utenze in una decina di paesi, informa la Protezione civile provinciale. In alcune zone dell’Alessandrino oltre 250 mm di pioggia in 6 ore, con picchi di 60-80 mm in un’ora. Sul nord del Piemonte, in 6 ore il Lago Maggiore e’ cresciuto di 15 centimetri, il lago d’Orta di 6 cm.