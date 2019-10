Maltempo Piemonte, allerta meteo arancione: scuole schiuse nell’Alessandrino, 123 evacuati

Un intenso flusso umido meridionale sta interessando il Piemonte determinando precipitazioni diffuse su gran parte della regione. La fascia di precipitazioni più intensa, presente sul Tirreno, si sta spostando verso est determinando una attenuazione dei fenomeni.

Nel corso della giornata – spiega Arpa Piemonte in un aggiornamento – le correnti in quota tenderanno a diminuire di intensità. Nei bassi strati si manterrà un flusso orientale sostenuto che andrà ad interessare in particolare le zone pedemontane settentrionali e nordoccidentali.

Nelle ultime 12 ore si sono registrate precipitazioni forti localmente molto forti anche a carattere temporalesco sulla fascia pedemontana occidentale con valori cumulati fino a 82 mm nel torinese e 74 mm nel cuneese. Sul resto della regione i valori di precipitazione sono stati moderati, localmente forti. Venti molto forti si sono registrati al di sopra dei 1500 m sui rilievi occidentali e moderati in pianura, in corrispondenza del transito del sistema perturbato.

Fiumi e effetti al suolo

Le precipitazioni delle ultime ore hanno determinato innalzamenti dei corsi d’acqua minori delle provincie di Torino e Cuneo. Si segnalano livelli in crescita, al di sotto delle soglie di guardia, per l’Orco, il Ceronda, Stura di Lanzo per il torinese e il Grana e la Stura di Demonte nel cuneese. Il livello del Ghiandone a Staffarda (CN) ha superato nella notte la soglia di guardia ed è attualmente in calo. Il Lago Maggiore è stazionario al di sopra della soglia di guardia.

Previsione per le prossime 12 ore

Le precipitazioni continueranno ad interessare la regione con valori localmente moderati, in particolare sul settore settentrionale e nordoccidentale. Inoltre celle temporalesche in formazione sul Mar Ligure potranno transitare sull’alessandrino e sulle pianure orientali con picchi di precipitazione anche forti.

Dal primo mattino di domani è attesa una generale attenuazione dei fenomeni ed un successivo rapido esaurimento.

Sul reticolo idrografico minore si potranno osservare locali superamenti dei livelli di guardia, in corrispondenza delle precipitazioni più intense. Nei tratti vallivi dei corsi d’acqua principali si potranno osservare aumenti dei livelli idrometrici, generalmente con valori al di sotto delle soglie di guardia. I livelli del Po saranno in crescita con valori al di sotto delle soglie di guardia. I livelli del Lago Maggiore saranno in moderata crescita.

La situazione sul territorio

Prosegue in provincia di Alessandria il monitoraggio del territorio da parte di protezione civile, forze dell’ordine e amministrazioni locali, a seguito della recente ondata di maltempo.

Sono attivi centri operativi misti nelle aree più colpite, dalla Val Lemme fino al Tortonese.

La protezione civile segnala:

16 persone evacuate ad Arquata Scrivia in frazione Rigoroso;

43 persone a Gavi;

4 a Mornese;

4 a Parodi Ligure;

52 a Castelletto d’Orba;

2 persone a Carrosio;

2 a Novi Ligure.

In diverse località le scuole restano chiuse: fino a lunedì a Castelletto d’Orba e Gavi; a Novi Ligure oggi e venerdì 25 ottobre; solo oggi a Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Silvano d’Orba, Molare e Ovada.

La strada del Colle della Maddalena, che collega la provincia di Cuneo alla Francia, tra Cuneo e Barcelonette (Francia), è stata chiusa per alcune ore in territorio francese la scorsa notte per una frana in località La Condamine. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 7.

Nel Cuneese sono monitorati per via del Maltempo i corsi d’acqua minori tra Saluzzese e Saviglianese, in particolare a Barge, Carde’, Saluzzo, Revello e Moretta.