Maltempo Piemonte: vittima nell’Alessandrino, ritrovata l’auto nell’alveo dell’Albedosa

Ritrovata l’auto dell’uomo deceduto a causa della violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Alessandria: la vettura è stata localizzata nell’alveo dell’Albedosa, un rio gonfiato dalle piogge al punto da far crollare il ponte sulla provinciale 155, tra Pratalborato e Capriata d’Orba.

Lunedì sera l’uomo, conducente dell’auto a noleggio, aveva prelevato all’aeroporto di Genova un cliente straniero per portarlo al Golf Club Resort Villa Carolina di Capriata d’Orba, ma nei pressi della struttura sono stati sorpresi dal maltempo: il cliente si è salvato aggrappandosi ad alcuni alberi, mentre Fabrizio Torre non ce l’ha fatta.