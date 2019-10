Disagi per il Maltempo oggi nel Lazio, dove nel pomeriggio si sono verificati anche nubifragi. Allagata la ferrovia tra Pavona e Ciampino sulla linea Roma-Velletri.La circolazione e’ rimasta cosi’ rallentata per un’ora con un treno regionale limitato nel percorso. Si sono registrati ritardi per i treni in viaggio fino a venti minuti.