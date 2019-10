Maltempo, disastrosa alluvione in Sicilia nella notte: il terreno si apre a Ispica, evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO]

Situazione drammatica per il maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, sulla strada statale 115, diverse auto sono state travolte dalla furia dell’acqua e le persone che si trovavano a bordo sono state recuperate dai vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in salvo una decina di automobilisti e passeggeri che per sfuggire alla furia dell’acqua si sono arrampicati sui tetti delle automobili. Mobilitata la protezione civile che sta monitorando il territorio nella ricerca di eventuali dispersi.

Complessivamente la giornata di Venerdì 25 Ottobre si è conclusa nel Sud/Est siciliano con i seguenti accumuli pluviometrici:

249mm a Ispica

156mm a Modica

149mm a Noto

129mm a Pachino

87mm a Scicli

83mm a Siracusa

74mm a Palazzolo Acreide

57mm a Comiso

57mm ad Augusta

54mm a Ragusa

52mm a Santa Croce Camerina

Ma tra Ispica, Modica, Noto e Pachino in serata sono caduti oltre 100mm di pioggia in meno di due ore. E sta continuando a diluviare anche dopo la mezzanotte, in modo particolare su Siracusa, con fenomeni temporaleschi in risalita verso Catania.

