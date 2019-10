Maltempo, alluvione lampo nella notte tra Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo: 240mm di pioggia, temporali auto-rigeneranti

Il maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 249mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 122mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Siracusa, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa Croce Camerina. I temporali stanno provocando pesanti allagamenti e disagi tra Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica, dove la situazione è critica. Il sistema temporalesco si muove molto lentamente, è semi-stazionario, e si dirige minaccioso verso Siracusa e Catania dove continuerà a diluviare per tutta la giornata di domani, Sabato 26 Ottobre.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: