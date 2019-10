Maltempo Sicilia: ambulanza bloccata a Rosolini, bimbo rischia la vita

Due giorni di fuoco in Sicilia devastata dal maltempo che nelle scorse ore ha causato ingenti danni: un’ambulanza, a causa delle forti piogge, è rimasta bloccata ieri sera all’altezza di Rosolini, impedendo al mezzo di soccorso di proseguire la sua corsa verso il Policlinico di Catania. A bordo del mezzo un bimbo di 3 anni che doveva subire un intervento di appendicite acuta e la madre, che ha vissuto momenti di paura anche a causa dei ritardi dovuti al blocco stradale.

A bordo del mezzo di soccorso anche il personale paramedico dell’Ospedale Maggiore di Modicao. La donna temeva che questo stop potesse pregiudicare la salute del suo piccolo. Sono stati cercati soccorsi invano. L’autista dell’autoambulanza ha il merito di non aver perso la calma individuando una soluzione stradale alternativa che ha permesso al mezzo di proseguire la sua corsa verso l’ospedale di Catania. Alle 2,30 il piccolo e’ entrato in reparto per essere operato.