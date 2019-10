Maltempo Sicilia: disastro nel Ragusano, approvata dichiarazione dello stato di calamità

La Giunta comunale di Pozzallo ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità relativa alla richiesta di risarcimento dei danni causati dal maltempo lo scorso 25 ottobre. Le intense precipitazioni “hanno messo a dura prova la tenuta delle strutture pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profusi dal personale di Protezione civile, dagli operai e dai tecnici del Comune, dai vigili del fuoco, dai vigili urbani, dai carabinieri e per la prima volta anche il personale della Capitaneria di porto è stato coinvolto nelle operazioni,” ha spiegato il sindaco Roberto Ammatuna.