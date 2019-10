Il violento temporale che ha colpito Messina oggi pomeriggio ha provocato danni e disagi a San Michele, dove sono caduti 66mm di pioggia e il torrente è straripato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in soccorso dei residenti. A Messina centro, invece, sono caduti 46mm di pioggia con pesanti allagamenti nella zona centrale e meridionale della città. In Provincia spiccano i 64mm di Naso, i 59mm di Torregrotta e i 41mm di Brolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: