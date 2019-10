Maltempo Sicilia, altra notte di paura: nubifragi nel Ragusano: fiumi di fango per le strade [FOTO e VIDEO]

Il maltempo continua a martellare la Sicilia con violenti nubifragi, che nel Ragusano, tra Scicli e Ispica, stanno prendendo la forma di alluvioni. Un fiume di fango ha invaso Viale 1° Maggio a Scicli, come dimostra il video in fondo all’articolo. Tante le strade impraticabili a causa dell’acqua o dei detriti (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Dal Comune raccomandano di limitare gli spostamenti. Preoccupa anche la possibile piena del torrente Modica-Scicli. Richiesta la massima prudenza.

86mm di pioggia caduti oggi a Scicli. Ad Ispica sono caduti 116mm di pioggia nelle ultime due ore, mentre il parziale giornaliero da stamattina è di 190mm. A Noto 91mm

Il maltempo sta ora risalendo verso Siracusa e Catania. Anche per domani, l’allerta rimane alta in Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: