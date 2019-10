Maltempo Sicilia: oggi scuole chiuse a Catania e provincia

Oggi 8 ottobre 2019 scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il maltempo.

In considerazione dell’allerta meteo arancione e gialla, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d’intesa con gli assessori alla Protezione civile e alla Pubblica istruzione e con il prefetto, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici.