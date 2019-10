È ripreso il traffico ferroviario sulle linee Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì, dopo la sospensione scattata alle 5 del mattino per via del maltempo. Lo comunica Rfi in una nota. Resta sospesa, invece, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì e Piraineto – Trapani. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete ferroviaria italiana.