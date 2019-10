Forte maltempo a Ibiza: alberi divelti e strade devastate [VIDEO]

Violento maltempo ha colpito la Spagna orientale, dove le piogge hanno causato allagamenti in diverse zone del Paese. La regione maggiormente colpita è stata la Catalogna, dove da ieri c’è allerta rossa ed è stata registrata una vittima a causa delle forti piogge.

Situazione complicata nelle Baleari, in particolare sull’isola di Ibiza, in particolare, una tempesta ha causato danni e disagi in diverse zone. Un resort è stato devastato, il vento ha divelto gli alberi rendendo quasi impraticabili le strade.