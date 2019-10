Maltempo Toscana: allagamenti nel Livornese

Si prospetta una notte di Halloween all’insegna del maltempo: in Toscana le forti piogge stanno causando disagi sopratutto nel Livornese. In particolare allagamenti e smottamenti si sono verificati in alcuni scantinati a Rosignano Solvay, nel Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), in seguito alle precipitazioni intense di oggi che hanno richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno.

Per una quindicina di minuti, a causa dell’allagamento dei binari alla stazione di Rosignano Solvay, è stata anche interrotta la linea ferroviaria Tirrenica e alle 17 è stata ripristinata, mentre per lo stesso motivo è stato chiuso il sottopasso di via dei Cipressi. Al momento, spiegano dal comando dei vigili del fuoco, sono una quindicina gli interventi richiesti tutti per problemi di ricezione del sistema fognario.

Nella stessa zona sempre a causa dei rovesci intensi del pomeriggio si è verificato uno smottamento sulla provinciale che collega Rosignano Marittimo a Castelnuovo della Misericordia: il traffico è stato interrotto circa mezz’ora per permettere ad una ditta incaricata dalla polizia provinciale di provvedere alla pulizia della carreggiata.

All’isola d’Elba, sulla strada comunale della Cotoncella a Marina di Campo, caduto invece un grosso pino, danneggiando la sede stradale: sara’ necessario un sopralluogo dei tecnici di Asa per verificare che le tubazioni sottostanti non abbiano subito danni.