Maltempo Toscana, l’appello: “Basta allagamenti nei quartieri nord di Livorno”

“Risolvere i problemi idrogeologici cronici dei quartieri nord” di Livorno è quanto chiede il sindacato Spi Cgil dopo il nubifragio della notte scorsa, che ha colpito la città dalla serata di martedì alle ore successive causando allagamenti tra cui uno vicino al sottopasso di via Firenze” Spi-Cgil rivolge il suo appello al sindaco Luca Salvetti e alla Regione Toscana.

“Il problema è cronico – afferma Roberto Terreni, delegato di comunita’ Spi-Cgil quartieri nord – Bisogna intervenire, si rischia altrimenti che ci scappi il morto cosi’ come avvenne qualche anno fa nel sottopasso di via Tommasi. Lo Spi-Cgil e’ da almeno una decina di anni che evidenzia le criticita’ idrogeologiche dei quartieri nord. Chiediamo alla Regione di destinare anche ai quartieri nord di Livorno le risorse stanziate dal governo per il rilancio delle periferie. A Salvetti chiediamo un tempestivo incontro per discutere della problematica”.

Il Maltempo ha colpito ieri sera anche la Versilia, in particolare la zona sud di Massarosa, Bozzano – con allagamento dei vani a pianterreno di alcune case in Sarzanese. Volontari della Misericordia di Massarosa hanno impiegato una piccola idrovora per aspirare l’acqua dai giardini. Disagio a Quiesa per una fognatura che non riusciva a far defluire l’acqua: qui la protezione civile ha posizionato sacchetti di sabbia per limitare i danni. Allagamenti di alcune strade a Viareggio e Torre del Lago.