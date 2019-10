Maltempo Toscana, piove a Pisa: allagati i locali della polizia municipale

Un forte temporale stamani ha mandato di nuovo sott’acqua gli spogliatoi della polizia municipale e altri locali di servizio nell’edificio della Sesta Porta nel centro di Pisa. Non è la prima volta che succede.

“Questi locali – commenta Federico Giusti sindacalista delle rsu del Comune ed esponente del Sindacato generale di base – si confermano un autentico colabrodo. Questa e’ una struttura costata milioni di euro al Comune e inaugurata solo pochi anni fa, dove sono stati indebitamente trasferiti i locali della polizia municipale. E’ quanto mai urgente da parte del sindaco e della Giunta rivedere la decisione di mantenere in questo edificio i vigili urbani”. “Video che mostrano un’autentica cascata di acqua piovana su arredi e altre suppellettili e confermano che quanto denunciato da anni ad Asl e a tutte le autorita’, come Sindacato generale di base, era fondato e nonostante la manutenzione effettuata“. Oltre alle infiltrazioni di acqua piovana è possibile che vi sia stata anche la rottura di una tubatura a rendere la situazione ulteriormente complicata.

“Un fenomeno intenso e non previsto di forte pioggia si è abbattuto stamani prima sul litorale e poi in città causando brevi allagamenti che si sono risolti nel giro di un’ora: 52 millimetri il cumulato medio sul litorale in tarda mattinata, che ha causato un principio di allagamento nell’area di in Marina di Pisa, mentre sono stati poco più di 40 millimetri il cumulato medio in città”. Lo spiega il Comune di Pisa facendo il punto sui disagi provocati da un temporale che ha allagato anche i locali della polizia municipale.

Allagamenti con lievi disagi si sono verificati nel quartiere vicino all’aeroporto, con la chiusura temporanea di alcune strade, e nei pressi della stazione ferroviaria, mentre nel quartiere di Porta a Lucca, a nord della città conclude “sono stati attivati gli impianti di pompaggio, ma gli allagamenti sono stati di breve intensita’ e durata, in coerenza con il cumulato delle piogge, che è stato intenso ma concentrato in poche ore: polizia municipale e protezione civile sono intervenute per disporre le transenne nei casi di allagamento e monitorare la situazione, fino al ritorno della normalità”.