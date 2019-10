Maltempo, forti piogge a Trieste: strade e abitazioni allagate

Sono una quarantina le richieste di intervento giunte dalla tarda mattinata al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste, per segnalare danni a causa delle forti piogge che in queste ore si stanno abbattendo sulla città. In particolare, si registrano strade, abitazioni e negozi allagati, tombini scoperchiati e alcuni disagi al traffico.

La città è stata colpita da un fortissimo nubifragio che ha mandato in tilt la circolazione e allagato numerosissime strade sia in centro che in periferia con interventi a catena di Vigili del Fuoco e Polizia municipale. In corso l’allerta meteo regionale fino a stasera a mezzanotte.

Da segnalare anche un incidente avvenuto probabilmente per il forte acquazzone in A4: verso mezzogiorno, in direzione Venezia, tra Opicina e Prosecco, un’auto, si e’ scontrata con una bisarca, poco dopo una galleria. Sul posto i mezzi di soccorso di Autovie Venete e le Forze dell’Ordine. Proprio causa il Maltempo il Comune di Trieste ha deciso di chiudere oggi pomeriggio il Civico Museo della Risiera di San Sabba sino all’intera giornata di domani.