Maltempo Trieste, il Comune: “Chiusa la Risiera San Sabba”

A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti precipitazioni cadute in queste ore a Trieste, il Civico Museo della Risiera di San Sabba resterà chiuso al pubblico oggi pomeriggio e per l’intera giornata di domani. Lo rende noto il Comune di Trieste.

In passato le forti piogge avevano gia’ creato disagi alla struttura costringendo la temporanea chiusura del monumento, che è testimonianza dell’unico campo di concentramento nazista in Italia con forno crematorio. Alla base, era stato spiegato, c’e’ un problema di reflusso della rete di smaltimento della pioggia e dalla strada l’acqua piovana ritorna in Risiera, la quale si trova a un livello leggermente piu’ basso rispetto a quello della strada.