Maltempo Trieste: Risiera di San Sabba chiusa fino al 7 ottobre

Resterà chiuso fino al 7 ottobre compreso il Civico Museo della Risiera di San Sabba, le cui visite sono state sospese ieri a causa del maltempo. Lo afferma il Comune di Trieste in una nota.

Ieri all’interno del Monumento nazionale, unica testimonianza di campo di concentramento nazista in Italia con forno crematorio, si erano verificati allagamenti a causa delle forti piogge cadute in città. Per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, il Museo – spiega il Comune – rimarrà quindi chiuso al pubblico fino a lunedi’.