Maltempo, 2 trombe d’aria in Friuli: danni e paura a Marano Lagunare e Pertegada di Latisana [VIDEO]

Il maltempo inizia a fare sul serio al Nord. Se già la Liguria sta facendo i conti con piogge incessanti, che hanno provocato frane e allagamenti, anche il Friuli ha subito i primi effetti. In particolare, a Marano Lagunare si è verificata una tromba d’aria tra le barche e le rive della città, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Si riportano danni nella zona di Lignano. In precedenza, un’altra tromba d’aria si era formata a Pertegada di Latisana: le fortissime raffiche di vento hanno scoperchiato un capannone e danneggiato i tetti di decine di case. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, soprattutto al Centro-Nord.