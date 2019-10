Maltempo Vicenza: la protezione civile monitora la situazione

In relazione all’avviso di criticità meteorologica diramato dal Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, che prevede per il territorio di Vicenza una situazione di maltempo nelle ore centrali della giornata, il servizio di protezione civile comunale ha chiesto ai referenti di Aim Amcps e Viacqua un’attenzione particolare alla pulizia delle caditoie, all’efficienza degli impianti di sollevamento e alla messa in sicurezza dei cantieri, in particolare in presenza di scavi. Potrebbero infatti crearsi problemi alla rete di drenaggio delle acque meteoriche.

La protezione civile del Comune di Vicenza monitora l’evoluzione dei fenomeni.