Maltempo: violento temporale sul ponente di Genova, allagamenti diffusi

Un violento temporale ha interessato per oltre un’ora il ponente di Genova, causando allagamenti diffusi. A registrare i maggiori disagi, i quartieri di Pegli e di Sestri Ponente. I principali corsi d’acqua che insistono sull’area non hanno registrato finora innalzamenti significativi ma, vista l’intensità e la persistenza delle precipitazioni, sono possibili criticità localizzate per l’esondazione di piccoli rivi. A Pegli, risulta chiuso il sottopasso sull’Aurelia. Al momento su Genova è in vigore l’allerta arancione. Una tregua e’ attesa da domani, ma mercoledì si attende una nuova ondata di maltempo che – stando a quanto riferito da Arpal – dovrebbe transitare rapidamente sulla Liguria.