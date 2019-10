Mandy Gunsberger per la prima volta in Italia: chi è l'”Aranzulla” australiana

Mandy Gunsberger: chi è Mandì è un’imprenditrice digitale, ma soprattutto è la fondatrice di Babyology, il più grande editore digitale australiano dedicato alle mamme e ai bambini. Il sito di Mandi ha un seguito di circa 1,2 milioni di fan su Facebook, e oltre un milione di utenti unici al mese. Tutto questo sorprende ancora di più, se si pensa che l’idea di aprire il blog è nata nel 2007, nel salotto di casa sua, e oggi il suo team conta 25 persone. Il seguito di Mandi Gunsberger è enorme, e non a caso può essere definita una sorta di “Aranzulla” australiana, per quanto riguarda le problematiche mamma-bimbo. È stata anche recentemente inserita nel libro “Inspiring Rare Birds”, sulle migliori imprenditrici australiane.

Mandy, prima di lanciare il suo Babyology ha conseguito una laurea in Commercio e ha trascorso alcuni anni della sua vita lavorando nell’ambito delle pubbliche relazioni, tra l’Australia e San Francisco. A ventitré anni lanciò un’azienda di biscotti, e a ventinove fondò Babyology.

In occasione del Marketing Business Summit 2019, Mandy spiegherà quali sono le tecniche che le hanno permesso di raggiungere successo online. Fornirà informazioni utili su come far crescere e gestire una grande comunità, le tecniche usate per far diventare un blogger sconosciuto a leader di settore vendendolo per milioni di euro.

Durante l’evento gli interventi in lingua straniera saranno seguiti da un’efficace traduzione simultanea, per permettere a chiunque di non perdersi concetti chiave, nemmeno quando a parlare saranno i relatori internazionali. Gli altri speaker Marketing Business Summit 2019 è, come ogni anno, un’occasione fondamentale per conoscere e ascoltare speaker di alto livello, italiani e internazionali. Sarà presente infatti Leonardo Saroni, Senior Product Owner di Booking.com, digital marketer e imprenditore dal 2001. Leonardo ha iniziato la sua carriera nel campo dell’affiliate marketing, specializzandosi sul SEO e Pay per Click. Da dieci anni lavora all’interno di Booking.com, dove ha gestito diversi team di marketing digitale e sviluppo prodotto, incentrando la sua attenzione sulla traffic generation e CRO. Tra i vari successi, dal 2012 ha fondato e sviluppato il team SEO globale di quella che oggi è diventata la principale OTA e il terzo e-commerce al mondo. Inoltre, Leonardo Saroni è anche Advisor e Investor in start up digitali.

Oltre a Saroni ci sarà anche Kyle Roof, uno degli ospiti internazionali più ambiti di questa edizione 2019, Co-founder di PageOptimizer Pro uno strumento avanzato per l’analisi onpage di un sito Web. Al Marketing Business Summit porterà un caso studio derivato dai suoi esperimenti e mostrerà alla platea presente come applicare un metodo rivoluzionario alla SEO. Ci sarà anche Roberta Liguori, mental coach, trainer, scrittrice e triatleta. Roberta, attraverso l’allenamento mentale aiuta persone e aziende a raggiungere risultati d’eccellenza. In occasione del Marketing Business Summit di quest’anno porterà la sua esperienza mostrandovi una metodologia efficace per ottenere sempre il meglio! Insomma ci saranno ospiti e relatori internazionali da ogni parte del mondo, un’occasione unica di formazione e networking. Perchè partecipare al Marketing Business Summit? A chiunque sia interessato a fare impresa, ma anche a chi è alla continua ricerca di novità ed esperienze nel mondo del Web Marketing. Si parlerà di SEO, di motori di ricerca, di Social Media Marketing, Advertising online e Growth Hacking. Tutto questo insieme a relatori internazionali che difficilmente avrete occasione di incontrare altrove. Grazie ad ognuno degli interventi proposti in queste due giornate potrete avere una visione d’insieme sulle nuove evoluzioni del marketing.

L’evento si svolgerà all’Hotel Michelangelo a Milano.

Programma Marketing Business Summit 2019: gli argomenti principali La vastità del mondo web e del marketing online è pazzesca. Cercare di contenere tutti gli argomenti in due giorni di incontri intensi è praticamente impossibile, ma gli organizzatori hanno fatto del loro meglio. I relatori che si susseguiranno in queste due giornate di formazione, infatti, affronteranno i temi più disparati legati a questa realtà: Facebook e Instagram Ads, SEO, diritto del web, le tecniche per migliorare il ranking e la ricerca semantica, video marketing, affiliate marketing… Insomma, in due giorni si aprirà una gigantesca finestra sul mondo del digital marketing approfondendo ogni sua sfaccettatura. Mancare è da pazzi.