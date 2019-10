Manovra: Cdm, ecco i principali provvedimenti approvati (4)

(Adnkronos) – 9. INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI E AMBIENTE ‘ Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.

10. MEZZOGIORNO ‘ Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.

11. IMPRESE E INNOVAZIONE ‘ Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma ‘Industria 4.0″ per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo centrale per le piccole e medie imprese; il super e l’iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la ‘Formazione 4.0″.