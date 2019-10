Roma, 29 ott. (Adnkronos) – La cedolare secca al 10% per i contratti d’affitto a canone concordato “non sale al 12,5%, ma si è fatto uno sforzo per lasciarla al 10% e renderla permanente”. E’ uno dei risultati, spiegano fonti di Palazzo Chigi, raggiunti nel vertice di maggioranza sulla manovra, che tornerà a riunirsi domani per chiudere definitivamente il testo.