Manovra: Conte, ‘realizza punti programma, evitato incremento Iva’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti. In un quadro d’insieme di finanza pubblica complesso, siamo riusciti a evitare l’incremento dell’Iva e, contemporaneamente, potendo disporre di risorse finanziarie aggiuntive manifestate nelle ultime settimane, siamo riusciti a costruire una manovra che realizza vari punti di programma del governo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte subito dopo il Consiglio dei ministri, sottolineando anche il “segnale importante dato sul fronte degli investimenti, incrementati anche per segnare la svolta green”, nell’ambito del cosiddetto “green new deal”.