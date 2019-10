Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Nel vertice di maggioranza sulla manovra che si è concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi “c’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali”. Lo spiegano fonti di governo.