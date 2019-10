Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Il Paese reale di Confesercenti prende a spallate i fighetti del governo. Imprese chiedono lo stop a ridicola lotteria degli scontrini. Solo per adeguare gli apparecchi spenderanno 600mln, più altri 2 miliardi in più stimati per l’obbligo di accettare carte di credito e bancomat”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.