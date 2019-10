Manovra: Gualtieri, ‘scuola è priorità, non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di Fioramonti che chiedeva 3 miliardi per la scuola altrimenti si sarebbe dimesso. “Tre miliardi aggiuntivi in un anno non ci sono ma ci sono parecchi in più. Nella Nadef ci sono più risorse per la scuola”.