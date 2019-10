Manovra, le coperture individuate dal Governo: maxi stangata sulle sigarette, un pacchetto costerà “tra 10 e 40 euro”

La manovra approvata nella notte dal Governo potrebbe lievitare oltre i 30 miliardi, di cui 23 necessari a fermare l’aumento dell’Iva. Le coperture saranno garantite per oltre 14 miliardi dalla flessibilità sul deficit, dal pacchetto antievasione stimato in circa 7 miliardi, dall’extra gettito di 3 miliardi legato al rinvio delle del versamento delle imposte per le partite Iva e dalla spending review. Le risorse mancanti potrebbero arrivare dall’introduzione di nuove tasse e balzelli, come l’aumento delle accise su sigarette, nuovi prodotti a tabacco riscaldato e liquidi per le e-cig. Sulle ‘bionde’ si ragiona su una vera e propria stangata con un aumento sul pacchetto di sigarette che potrebbe andare dai 10 fino ai 40 euro. Sul tavolo anche la tassa sulla plastica e gli involucri. Un’imposta di 0,2 euro per ogni chilogrammo da applicare agli imballaggi come ad esempio bottiglie, contenitori per alimenti o confezioni per prodotti alimentari. Rispunta anche l’ipotesi della sugar tax, l’imposta sugli zuccheri aggiunti alle bevande potrebbe valere circa 250 milioni all’anno. Anche il comparto dei giochi dara’ il suo contributo: la proroga delle gare per le concessioni scommesse e bingo, l’aumento dell’aliquota a scaglioni, fino al 25%, per la tassa sulla fortuna, il rinvio della partenza delle slot da remoto, l’istituzione del Registro unico degli operatori del gioco (a cui dovranno iscriversi anche i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza) e dell’agente “sotto copertura”, il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione e il contrasto all’evasione nel settore scommesse. Sui giochi arriva la nuova tassa sulla fortuna che sarebbe fissata al 15% per le vincite oltre 500 euro e fino a 1.000 euro, al 18% per le vincite tra i 1.000 e i 10mila euro, al 21% per quelle fino a 50mila euro e al 23% per le vincite entro i 10 milioni. Superata questa soglia, la tassa sarà pari al 25%, un quarto della vincita. Un pacchetto dal quale il governo conta di incassare 209 milioni di euro. Allo studio ci sarebbe anche una sforbiciata alle ‘tax expenditures’, la giungla degli sconti fiscali, ma legata al reddito. Marcia indietro, invece, sull’aumento delle accise sul diesel e il gasolio commerciale.