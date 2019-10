Manovra: Speranza, ‘via superticket, è svolta sociale’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Almeno 3 interventi di matrice sociale molto forte. Per quanto mi riguarda, c’è il superticket. Ad esempio per l’ecografia alla mammella ad oggi il costo è 36, 15 più 10 di superticket questa cifra qui non c’è più e il costo diventerà 36, 15. Dal primo settembre del 2020, nessuno pagherà il superticket”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Otto e mezzo.

“C’è una svolta perchè questo governo ha deciso che la questione sociale è fondamentale, che c’è un pezzo di Paese che è rimasto indietro, ogni volta che c’è una persona non si cura per motivi economici è una sconfitta per lo Stato”.