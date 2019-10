Manovra, spunta una nuova tassa su cartine e filtri per le sigarette

Spunta anche una nuova microtassa su cartine e filtri per le sigarette “da arrotolare” nella bozza della Manovra. La nuova imposta sul consumo, 0,005 euro su ogni pezzo contenuto nelle confezioni, e’ a carico di produttori o fornitori nazionali “all’atto della cessione” ai tabaccai. Previsto anche un aumento di 5 euro al chilo dell’accisa minima sui tabacchi lavorati. Per le sole sigarette sale di un punto l’onere fiscale minimo mentre aumenta per tutti (dai sigari al tabacco trinciato) l’aliquota dell’accisa. Non si interviene, invece, sulle sigarette elettroniche.