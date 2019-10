Please wait...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Riunione di oltre 4 ore a palazzo Chigi. Un Cdm fiume perché, come spiegano fonti di governo all’Adnkronos, “si è voluto fare tutto questa sera: documento di programmazione, decreto fiscale, manovra”. Un esame corposo, capitolo per capitolo. L’intenzione a quanto si riferisce, è quella di approvare stanotte tutto il ‘pacchetto’, dl fiscale compreso. Si andrebbe al ‘salvo intese’ solo “per alcuni dettagli, cifre interne di singoli ministeri” inerenti alla legge di Bilancio.

**Manovra: verso ok dl fiscale in Cdm, in l.bilancio ‘salvo intese’ su dettagli**

