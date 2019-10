Sanità: “Medici al lavoro in ospedale anche oltre i 70 anni”

“La proposta avanzata dalle Regioni è buona, ma dico di più: a mio parere si potrebbe andare anche oltre i 70 anni in ospedale”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine del 121.esimo congresso della Società italiana di chirurgia in corso a Bologna, ha commentato la proposta, approvata dalla Conferenza delle Regioni, di modifica delle norme sul ‘collocamento a riposo’ dei dottori del Servizio sanitario nazionale per coprire i gap del personale.

Secondo Sileri, “dove ci sono delle eccellenze e dove c’è un’emergenza forse è necessario valorizzare anche coloro che stanno ancora lavorando a 70 anni perché possono dare molto al Ssn. Purchè contemporaneamente venga garantito un ricambio apicale”.

Sileri ha poi parlato di un altro tema caldo: “Il precariato nelle nostre strutture ospedaliere è drammatico, non è possibile avere dei contratti che vengono rinnovati ogni sei mesi o un anno. Con il Decreto Calabria abbiamo consentito agli specializzandi dell’ultimo anno di fare i concorsi e quindi avere una prospettiva di futuro diversa”.