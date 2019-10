Medicina estetica: al XXI° Congresso Agorà 2019, le innovazioni e i trend di richieste del settore

Una Medicina Estetica sempre più all’avanguardia e consolidata che, grazie anche agli elevati standard di sicurezza costantemente elevati ed affinati, non conosce crisi. Un settore quindi in continua crescita e sempre più rivolto ad un target variegato che si affida al Medico Estetico per ritrovare la propria forma di bellezza intesa non solo per rispondere ad un’esigenza estetica ma soprattutto per ritrovare il proprio benessere psico-fisico inteso come una migliore qualità di vita.

L’aggiornamento annuale dell’Osservatorio Nazionale di Medicina Estetica dei dati redatti dalla nostra Società Scientifica Agorà conferma il trend di crescita già registrato nel 2018: richieste che tendono sempre più verso un modello di bellezza naturale, armonico e sofisticato nel pieno rispetto di forme e volumi.

Cresce l’avvicinamento al settore: +3,3% degli uomini e +16,2% delle donne rispetto al 2018, se però confrontiamo i dati a dieci anni i dati sono fenomenali: +25,4% di richieste maschili e quasi il 50% in più di quelle femminili.

Come già detto infatti, la Medicina Estetica non conosce crisi registrando un aumento significativo di +15,6%, rispetto al panorama internazionale.

Il legame medico-paziente diventa sempre più solido: solo nell’ultimo anno, oltre il 71% dei nuovi pazienti ha consolidato un trattamento o un piano terapeutico rafforzando gli incontri (da 5 a 8 volte) a conferma della piena fiducia creatasi con il proprio Medico Estetico.

Indirizzando uno sguardo alla classifica dei trattamenti maggiormente richiesti svettano i filler, richiesti da oltre il 60% delle donne: grazie alla continua ricerca tecnologica sempre più innovativi, resilienti e dinamici che permettono, unitamente a tecniche d’impianto sempre più avanzate, indolori e sicure di ottenere risultati efficaci, naturali e duraturi.

Si confermano le tecniche di impiego della tossina botulinica per la distensione delle microrughe (microbotulino), della zona perioculare e per il trattamento dell’iperidrosi.

Ma non solo: al terzo posto della nostra classifica si confermano anche i rivitalizzanti di nuova generazione che permettono un’idratazione e nutrimento profondo della cute anche grazie a tecnologie long-lasting che permettono ai principi attivi di agire con continuità garantendo risultati ed una qualità ottimale della cute.

In netta crescita rispetto al 2018, la richiesta di trattamenti laser epilazione grazie a tecnologie sempre più performanti, sicure, veloci ed efficaci. A questi si aggiungono tecnologie di Skin Tighteting Medico Estetiche (ultrasuoni micro-focalizzati ed altri) che permettono medianti interventi non invasivi di ottenere risultati importanti senza rischi e innovative tecnologie di Body Contouring (ad esempio la criolipolisi ecc..), di cui grande richiesta dal target maschile (59%), permettono di trattare in modo efficace inestetismi e adiposità localizzata in modo non invasivo.