Una megattera e due tartarughe trovate morte sulla spiaggia, lacerate dalle eliche delle imbarcazioni [FOTO]

Una megattera è stata trovata morta all’Island Beach State Park, nel New Jersey, e le autorità credono che sia stata colpita diverse volte dalle eliche di un’imbarcazione. “Non ho mai visto una balena così lacerata dalle eliche, mai”, ha dichiarato Robert Schoelkopf, direttore del Marine Mammal Stranding Center. Il centro aveva ricevuto un’allerta da parte di alcuni pescatori su una balena ferita vicino Barnegat, ha spiegato Schoelkopf. Tuttavia, l’animale era sparito prima che potessero avvicinarsi. Il giorno dopo, purtroppo, la balena è stata ritrovata morta, spiaggiata all’Island Beach State Park.

Le autorità credono che sia stata colpita da una grande barca o da una nave sulla base delle molteplici e grandi lacerazioni sulla schiena e sui fianchi (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). È stata condotta un’analisi per determinare l’entità delle ferite ed eventualmente le dimensioni dell’imbarcazione che ha colpito la balena. Schoelkopf ha aggiunto che le megattere sono esposte al rischio di essere colpite dalle imbarcazioni perché si nutrono in acque poco profonde e spesso nuotano vicino alla costa. Non c’è molto che gli operatori delle imbarcazioni possano fare, perché è quasi impossibile individuarle prima che siano colpite.

La megattera è la seconda balena a spiaggiarsi nell’Island Beach State Park nell’ultimo mese. Una balenottera minore di 10 tonnellate è stata ritrovata affamata e sofferente alla fine di settembre, prima di essere abbattuta. Schoelkopf ha aggiunto che una balenottera boreale di quasi 15 metri è stata trovata morta e ancora attaccata ad una nave container attraccata al Port Newark nel weekend. Inoltre, anche due tartarughe marine, una liuto e una Caretta Caretta, si sono spiaggiate all’Island Beach State Park nel corso del fine settimana. Si ritiene che entrambe siano state colpite da imbarcazioni.

Schoelkopf afferma che 187 animali sono stati ritrovati spiaggiati sulle coste del New Jersey finora nel 2019. Circa 10 erano balene. “È un numero più alto di quello che siamo abituati a vedere per le balene, ma è comune per loro a causa del comportamento alimentare e dell’essere vicine alla costa e alle rotte di navigazione”, ha aggiunto l’esperto.

Le tartarughe liuto possono raggiungere una lunghezza del guscio di 2 metri e pesare fino a 700kg, secondo la Conserve Wildlife Foundation of New Jersey. Si nutrono di meduse e invertebrati, ma le loro popolazioni sono crollate a causa dell’eccessivo sfruttamento e della perdita dell’habitat di nidificazione, secondo la fondazione. Anche le megattere sono comuni nelle acque del New Jersey, ma sono a rischio, sottolinea la fondazione. Sono esposte allo scontro con le imbarcazioni ma anche alla pesca intensiva, all’inquinamento, all’acquacoltura e allo sviluppo di energia offshore. La National Oceanic and Atmospheric Administration riporta che fino al 4 ottobre, sono state trovate 105 megattere lungo la East Coast statunitense dal gennaio 2016. Questi casi sono definiti “insoliti eventi di mortalità”.