Meghan Markle confessa di “non stare proprio bene”: “E’ dura, io ed Harry esistiamo, non viviamo”

Meghan Markle, Duchessa del Sussex, ha confessato di “esistere, non vivere“, a causa delle pressioni che subisce ogni giorno, anche e soprattutto dai media.

La moglie del principe Harry ha rilasciato un’intervista al giornalista Tom Bradby per un documentario che andrà in onda stasera sulla rete tv britannica, “Harry & Meghan: An African Journey“.

In un articolo per il Sunday Times, Bradby spiega di aver chiesto a Meghan se riesce a reggere la pressione alla quale i media la sottopongono da quando si è sposata: “Prendiamo un giorno alla volta” ha risposto, aggiungendo che con Harry “esistiamo, non viviamo“.

Meghan ha ricevuto grande sostegno su Twitter dopo la pubblicazione di una clip dell’intervista nella quale ammette di “non stare proprio bene“. Bradby l’ha interrogata sull’impatto dell’essere sempre al centro dell’attenzione, in particolare sulla sua “salute fisica e mentale” e di come Harry sia “protettivo” nei suoi confronti dopo ciò che accadde a sua madre, la principessa Diana. Meghan ha risposto: “Qualunque donna, specialmente se incinta, è davvero vulnerabile quindi è stata molto dura, e poi si trovi con un neonato...”. “Per una donna, è dura. Questo, mentre tenti di essere una neo-mamma e una neo-moglie, ecco, è…“, “grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene. Ma quel che succede dietro le quinte è molto reale“.

La coppia non parteciperà ad eventi pubblici per 6 settimane, insieme al figlioletto Archie, in occasione delle feste natalizie. A Natale saranno ospiti delle regina Elisabetta II nella tenuta di Sandringham, mentre per il Ringraziamento si recheranno a Los Angeles dalla madre di Meghan, Doria Ragland.