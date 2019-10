Mele con Listeria: diverse varietà richiamate dal mercato [INFO e DETTAGLI]

Diverse varietà di mele sono state richiamate dal mercato per la possibile contaminazione da Listeria. L’allerta per il momento interessa gli Stati Uniti ed è opera dell’azienda North Bay Produce, con sede nel Michigan. Nello specifico la società ha spiegato, mediante comunicato stampa, che “le mele fresche del Michigan sono state distribuite in otto stati fanno parte del richiamo perché sono potenzialmente contaminate dai batteri della Listeria monocytogenes”.

Le varietà ricordate includono le mele McIntosh, Honeycrisp, Jonathan, Fuji, Jonamac e Red Delicious. Le mele sono state vendute in sacchetti di plastica con questi marchi: Great Lakes, North Bay Producue Pure Michigan, nonché senza marchio in sacchetti di plastica trasparenti, sacchetti di carta bianca e singolarmente dai rivenditori. Le mele sono state spedite dal 16 al 21 ottobre a grossisti, rivenditori e broker in Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Carolina del Nord, Texas e Wisconsin.

Il richiamo è avvenuto in seguito a degli esami analitici sul prodotto che hanno evidenziato la presenza di tali batteri nel prodotto finito. Un elenco completo delle mele interessate insieme a descrizioni e foto è stato pubblicato su www.northbayproduce.com/recall. Il consiglio, se si dispone di prodotti richiamati, è quello di non consumarli bensì restituirli.

Nonostante al momento il richiamo non interessi il mercato italiano, sono in molti i nostri connazionali residenti negli Stati Uniti e altrettanti coloro che vi si recano in viaggio per motivi di lavoro o svago, pertanto è bene essere consapevoli di tali richiami.