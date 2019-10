Mercatone Uno: ricevute 12 offerte e manifestazioni interesse**

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “è scaduto oggi, 31 ottobre 2019, il termine per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto dei rami aziendali del Gruppo Mercatone Uno”. I Commissari Straordinari della procedura di amministrazione straordinaria nominati a giugno scorso, Luca Gratteri, Antonio Cattaneo, Giuseppe Farchione “hanno ricevuto 12 offerte/manifestazioni di interesse che si riservano di esaminare per valutarne i contenuti secondo le previsioni del Regolamento di vendita”. E’ quanto si legge in un’informativa dei Commissari Straordinari di Mercatone Uno alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte .